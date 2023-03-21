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Кадыров объявил о новом наборе бойцов для спецоперации

Рамзан Кадыров объявил о новом наборе бойцов для спецоперации. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

«Кто на поезде, кто автобусом, кто на попутках или на собственном транспорте — у всех этих отважных сыновей нашего государства одна задача, которая связана с прохождением краткого курса тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе и дальнейшей отправкой в зону СВО», — написал Кадыров.

Отмечается, что в Грозный съезжаются люди со всей страны. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет современную экипировку и вспомогательные средства, необходимые для решения боевых задач.