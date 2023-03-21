Бывшего сотрудника касимовской администрации осудили за мошенничество

Бывшего сотрудника касимовской администрации осудили за мошенничество. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый от имени брата арендовал и присвоил себе находящийся в государственной собственности земельный участок от имени брата, который ни о чем не подозревал.

Мужчина выкупил участок стоимостью более 100 тысяч рублей за 1 054 рубля.

Суд назначил виновному два года лишения свободы условно со штрафом.