Вильфанд спрогнозировал возможные затопления в Рязанской области в период половодья

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возможные затопления в Рязанской области во время половодья. Об этом со ссылкой на специалиста сообщило ТАСС .

«Существует прогноз возможных затоплений населенных пунктов, который связан с дружным развитием половодья и дождями», — заявил метеоролог. По его мнению, подобная ситуация может сложиться в Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Брянской, Рязанской, Тульской, Самарской областях и республике Башкирия. Помимо этого, Вильфанд отметил, что в Крыму возможны аварийные сбросы из водохранилищ во период половодья.

Специалист подчеркнул, что прогноз говорит о существенных рисках затоплений, а не об ожидаемых. Ситуация может выработаться при интенсивных осадках и быстром таянии снега.