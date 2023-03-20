В Рязанском агротехнологическом университете обсудили вопросы экологии и природопользования

РГАТУ имени Костычева провел Национальную научно-практическую конференцию «Экология и природопользование: тенденции, модели, прогнозы, прикладные аспекты». Мероприятие прошло в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Конференция состоялась в четверг, 16 марта. Ее соорганизатором стала Академия ФСИН России.

В мероприятии участвовали студенты, аспиранты и научно-педагогические работники РГАТУ, Академии ФСИН России, РГАУ-МСХА имени Тимирязева, МГУ имени Ломоносова, ВЮИ ФСИН России, МГУТУ имени Разумовского и других учреждений.

На сегодняшний день с целью повышения эффективности образовательного процесса весьма актуальной становится необходимость самостоятельной работы студентов. Решению этой проблемы способствует научно-исследовательская деятельность. Так, программа конференции была ориентирована на обучающихся, имеющих сформированные навыки научно-исследовательской работы в процессе самостоятельной учебной деятельности в вузе.

В ходе конференции специалисты представили научно-исследовательские работы, рассмотрели актуальные вопросы по экологическим проблемам, лесному хозяйству, природопользованию.

С большим интересом встретили доклад Татьяны Цукановой, посвященный экологическим проблемам учреждений УИС (Академия ФСИН России). Доцент агроуниверситета Геннадий Фадькин детально проанализировал процесс лесовосстановления и лесоразведения в России и регионе, определил основные направления дальнейших исследований в этом направлении совместно с кафедрой экономической теории, географии и экологии Академии ФСИН России. В ходе оживленной дискуссии докладчикам задавали вопросы. Подводя итоги конференции, участники отметили большое значение научно-исследовательских работ, посвященных региональным экологическим проблемам.

Конференция не только создала платформу для прямого взаимодействия, но и позволила профессиональному сообществу поделиться уникальным опытом и разработками.