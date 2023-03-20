В Рязанской области во вторник ожидается до +8 градусов

В Рязанской области во вторник, 21 марта, ожидается до +8 градусов. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. Днем местами пройдет небольшой дождь. Местами возможна гололедица.

Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный. Ночью со скоростью 2-7 м/c, днем усилится до 5-10 м/c. Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем +3, +8 градусов.