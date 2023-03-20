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В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Макаров

В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Макаров. Об этом сообщила администрация Милославского района.

Василий Макаров родился в 1926 году в деревне Большой Студенец Сасовского района в крестьянской семье. После окончания школы его призвали в армию. Он учился в центральной школе инструкторов снайперского дела в Москве. После его зачислили в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 112-й гвардейский полк восьмой гвардейской армии во взвод полковой разведки.

Василий Макаров начал боевой путь в Белоруссии, после воевал в Варшаве (в частности, участвовал в боях за освобождение Варшавы). Он награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны и многими медалями.

Демобилизовавшись в 1946 году, он вернулся в родное село. В 1950-ых годах он обучался в высшей партийной школе, после его направили на работу в Милославский район.

«Василий Тимофеевич навсегда останется для всех нас примером чести, стойкости, самоотверженности, верности долгу и любви к Родине. Он сам и его подвиги никогда не будут забыты!», — отметили в администрации района.

Василий Макаров умер в субботу, 18 марта. Ему было 96 лет.