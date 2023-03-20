В Рязани закрыли игорный клуб

В Рязани закрыли игорный клуб. Об этом сообщил региональный следком.

По сообщению СК, игорный клуб в цокольном нежилом помещении организовали шесть рязанцев.

Работало заведение два с половиной года, с июня 2020 по ноябрь 2022 года.

Вход в игорное заведение был закрыт для посторонних: оборудован системой видеонаблюдения, а также дверью со специальным запорным устройством.

Незаконную деятельность выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Они изъяли 15 единиц игрового оборудования. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы полученного дохода.

Возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).