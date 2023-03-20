В Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

В Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом 20 марта сообщило региональное УМВД.

Полицейские на улице Свободы заметили мужчину, который увидел патрульный автомобиль и скрылся в ближайший двор.

Патрульные догнали мужчину и выяснили, что 34-летний житель Рязани объявлен в федеральный розыск: он скрывался из-за подозрения в совершении кражи.

Мужчину доставили в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.