В Рязани в апреле начнутся плановые отключения горячей воды
В Рязани в апреле начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом сообщило издание «
В МУП «РМПТС» уточнили, что в апреле будут проводится профилактические работы при подготовке к осенне-зимнему периоду.
С 3 по 7 апреля горячую воду отключат по адресам:
- 1-й Мопровский переулок, дом № 3 (Поликлиника № 2),
- улица Чкалова дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2.
С 10 по 13 апреля ресурса не будет по адресам:
- улица Вознесенская, дом № 10,
- улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42,
- улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54б.
C 11 по 12 апреля горячую воду отключат в доме № 3 корпус 2 по улице Карла Маркса.
С 13 по 14 апреля отключение запланировано в доме № 22 по улице Энгельса.
С 17 по 21 апреля горячей воды не будет по адресам:
- улица Вознесенская, дома №№ 9, 11, 13, 15,
- улица Высоковольтная, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37 корпус 4,
- проезд Грибоедова дом № 5,
- улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 16б,
- улица Дзержинского, дома №№ 59 корпус 2, 59 корпус 3,
- улица Есенина, дома №№ 36, 38,
- улица Ленинского комсомола, дома №№ 17, 17 корпус 1, 19,
- улица Подгорная, дома №№ 5, 15, 15б.
С 24 по 28 апреля без горячей воды останутся адреса:
- улица Щорса, дома №№ 33а (Детский сад № 116), 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2,
- улица Нахимова 1 (Школа № 57),
- улица Высоковольтная 14, 16,
- улица Дзержинского 62 корпус 1,
- проезд Никулина 34,
- улица Островского 27 корпус 1, 31 корпус 1,
- улица Пушкина 38,
- улица Стройкова 7, 11,
- улица Татарская 14.
Сроки работ могут скорректировать при согласовании с горадминистрацией.