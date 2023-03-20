Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 76.6 0.19 18/03
ЦБ EUR 81.46 0.32 18/03
Нал. USD 77.31 / 81.75 20/03 13:40
Нал. EUR 82.15 / 83.78 20/03 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
2 часа назад
304
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
6 256
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
47 053
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
13 895
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани в апреле начнутся плановые отключения горячей воды

В Рязани в апреле начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом сообщило издание «Рязанские ведомости».

В МУП «РМПТС» уточнили, что в апреле будут проводится профилактические работы при подготовке к осенне-зимнему периоду.

С 3 по 7 апреля горячую воду отключат по адресам:

  • 1-й Мопровский переулок, дом № 3 (Поликлиника № 2),
  • улица Чкалова дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2.

С 10 по 13 апреля ресурса не будет по адресам:

  • улица Вознесенская, дом № 10,
  • улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42,
  • улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54б.

C 11 по 12 апреля горячую воду отключат в доме № 3 корпус 2 по улице Карла Маркса.

С 13 по 14 апреля отключение запланировано в доме № 22 по улице Энгельса.

С 17 по 21 апреля горячей воды не будет по адресам:

  • улица Вознесенская, дома №№ 9, 11, 13, 15,
  • улица Высоковольтная, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37 корпус 4,
  • проезд Грибоедова дом № 5,
  • улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 16б,
  • улица Дзержинского, дома №№ 59 корпус 2, 59 корпус 3,
  • улица Есенина, дома №№ 36, 38,
  • улица Ленинского комсомола, дома №№ 17, 17 корпус 1, 19,
  • улица Подгорная, дома №№ 5, 15, 15б.

С 24 по 28 апреля без горячей воды останутся адреса:

  • улица Щорса, дома №№ 33а (Детский сад № 116), 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2,
  • улица Нахимова 1 (Школа № 57),
  • улица Высоковольтная 14, 16,
  • улица Дзержинского 62 корпус 1,
  • проезд Никулина 34,
  • улица Островского 27 корпус 1, 31 корпус 1,
  • улица Пушкина 38,
  • улица Стройкова 7, 11,
  • улица Татарская 14.

Сроки работ могут скорректировать при согласовании с горадминистрацией.