В Рязани в апреле начнутся плановые отключения горячей воды

В Рязани в апреле начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом сообщило издание « Рязанские ведомости ».

В МУП «РМПТС» уточнили, что в апреле будут проводится профилактические работы при подготовке к осенне-зимнему периоду.

С 3 по 7 апреля горячую воду отключат по адресам:

1-й Мопровский переулок, дом № 3 (Поликлиника № 2),

улица Чкалова дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2.

С 10 по 13 апреля ресурса не будет по адресам:

улица Вознесенская, дом № 10,

улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42,

улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54б.

C 11 по 12 апреля горячую воду отключат в доме № 3 корпус 2 по улице Карла Маркса.

С 13 по 14 апреля отключение запланировано в доме № 22 по улице Энгельса.

С 17 по 21 апреля горячей воды не будет по адресам:

улица Вознесенская, дома №№ 9, 11, 13, 15,

улица Высоковольтная, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37 корпус 4,

проезд Грибоедова дом № 5,

улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 16б,

улица Дзержинского, дома №№ 59 корпус 2, 59 корпус 3,

улица Есенина, дома №№ 36, 38,

улица Ленинского комсомола, дома №№ 17, 17 корпус 1, 19,

улица Подгорная, дома №№ 5, 15, 15б.

С 24 по 28 апреля без горячей воды останутся адреса:

улица Щорса, дома №№ 33а (Детский сад № 116), 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2,

улица Нахимова 1 (Школа № 57),

улица Высоковольтная 14, 16,

улица Дзержинского 62 корпус 1,

проезд Никулина 34,

улица Островского 27 корпус 1, 31 корпус 1,

улица Пушкина 38,

улица Стройкова 7, 11,

улица Татарская 14.

Сроки работ могут скорректировать при согласовании с горадминистрацией.