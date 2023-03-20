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В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 56 сантиметров

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 56 сантиметров. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Показатель составляет 178 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке увеличился на 32 сантиметра. Показатель составляет 322 сантиметра.

В районе Касимова уровень воды повысился на 28 сантиметров и составил 213 сантиметров.

Уровень воды в Мокше в черте Кадома повысился на 35 сантиметров. Он составляет 339 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В Проне в черте населенного пункта Быково уровень повысился на 46 сантиметров. Он составляет 501 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в Ранове увеличился на 36 сантиметров. Он составляет 753 сантиметра.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на 19 сантиметров и составляет 233 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

Остаются подтопленными 13 низководных мостов и один участок дороги в Михайловском районе. Отрезаны водой 9 населенных пунктов. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуация людей не требуется.