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В Рязани при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

В Рязани при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в субботу, 18 марта, примерно в 9:45, около дома № 18 по Первомайскому проспекту.

По предварительной информации, 38-летняя рязанка, управлявшая Kia Sportage, врезалась в Haval Jolion, за рулем которого был 41-летний мужчина.

В результате аварии пострадал трехлетний ребенок — он находился в автомобиле Kia. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.