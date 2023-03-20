В Рязани при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок
В Рязани при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в субботу, 18 марта, примерно в 9:45, около дома № 18 по Первомайскому проспекту.
По предварительной информации, 38-летняя рязанка, управлявшая Kia Sportage, врезалась в Haval Jolion, за рулем которого был 41-летний мужчина.
В результате аварии пострадал трехлетний ребенок — он находился в автомобиле Kia. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.