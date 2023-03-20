В Рязани ограничили движение по улице Великанова

В Рязани ограничили движение по улице Великанова. Об этом сообщила городская администрация.

Речь идет об участке в районе дома № 1/6. Из-за ремонтных работ на водопроводе с 10:00 20 марта до их окончания по дороге ограничат движение.

На месте проведения работ установят предупреждающие знаки. Места будут огорожены.

Городской транспорт будет курсировать по измененной схеме:

троллейбусы № 10 от остановки «Рязанская таможня» до конечного пункта «улица Крупской» будут ехать по Московскому шоссе, улице Юбилейной. В обратном направлении они будут следовать по улице Крупской, Народном бульвару, далее по своему маршруту.

автобусы № 88М2 при движении от пункта «Бульвар Победы» до конечной остановки «Улица Крупской» будут следовать по Народному бульвару, улицам Крупской и Юбилейной. При движении в город от конечной машины будут курсировать по улице Крупской, Народному бульвару, далее по своему маршруту.

Администрация попросила водителей учитывать информацию при планировании маршрута.