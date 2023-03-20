В Рязани на улице Почтовой задержали девушку с наркотиками

В Рязани на улице Почтовой задержали девушку с наркотиками. Об этом сообщает местное УМВД.

19 марта на улице Почтовой ППС полиции заметили женщину, которая увидела сотрудников и попыталась скрыться. При себе у 26-летней рязанки обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это 1,43 грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ей грозит до трех лет тюрьмы.