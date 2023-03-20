В России продлили срок действий водительских прав, истекших в 2022 или 2023 годах

В России срок действий водительских прав, истекших в 2022 или 2023 годах, автоматически продлили на три года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», — заявил глава ведомства на расширенной коллегии.

На правительственном портале «Объясняем» отмечается, что это коснется около пяти миллионов владельцев прав. При этом, если срок действия удостоверения закончился раньше 1 января 2022 года, то водителю придется оформить новый документ. Кроме того, автоматически продлеваться будут только национальные удостоверения.