В России продлили срок действий водительских прав, истекших в 2022 или 2023 годах
В России срок действий водительских прав, истекших в 2022 или 2023 годах, автоматически продлили на три года. Об этом сообщило
«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», — заявил глава ведомства на расширенной коллегии.
На правительственном портале «Объясняем» отмечается, что это коснется около пяти миллионов владельцев прав. При этом, если срок действия удостоверения закончился раньше 1 января 2022 года, то водителю придется оформить новый документ. Кроме того, автоматически продлеваться будут только национальные удостоверения.