В облсуде прошло заседание об убийстве пары под Рязанью, в котором обвиняется фигурант дела «Сети"*

В понедельник, 20 марта, в рязанском Областном суде продолжилось разбирательство над осужденным по делу «Сети"* Максимом Иванкиным по делу о двойном убийстве в Рязанской области весной 2017 года.

В рассмотрении дела также участвовала коллегия присяжных.

На заседании по видеосвязи свидетельница, которая проживала в одном доме, где снимал квартиру Максим Иванкин, дала показания. Женщина рассказала, что не знала соседей по лестничной клетке и практически ни с кем из них не общалась.

Она добавила, что ее муж был понятым при обыске соседской квартиры, но подробностей ему сообщали.

Затем сторона обвинения зачитала материалы дела о нахождении в Рязанском районе трупов и проведении экспертиз.

В конце заседания сторона обвинения запросила ходатайство на допрос двух свидетелей из Москвы. Также они озвучили, что на последующих заседаниях хотели бы повторно вызвать свидетелей Дорофеева, Антонову, Шишкина и Сафонова.

Однако адвокат потерпевшей сообщил, что по его информации Шишкин и Сафонов покинули территорию России. Он попросил суд сделать запрос об их местонахождении.

Судья удовлетворила ходатайство сделать запрос в пограничную службу ФСБ

Следующее заседание пройдет 27 марта.

Напомним, задержания по делу «Сети"* проходили в 2017—2018 годах. В ходе судебных процессов десять молодых людей получили сроки от 3,5 года до 18 лет.

Двое фигурантов, Максим Иванкин и Михаил Кульков, обвинялись в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Затем бывший соратник Максима, скрывающийся за границей Алексей Полтавец, публично признался в причастности к убийству 19-летней Екатерины и 21-летнего Артема, останки тел которых полицейские обнаружили в Рязанском районе.

Изначально Полтавец заявил, что убил пару вместе с Максимом. Но потом уже говорил, что сделал все сам.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.