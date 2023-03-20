В Нижегородской области пенсионерку осудили на 16 лет за убийство двухлетнего внука
В Нижегородской области пенсионерку осудили на 16 лет за убийство двухлетнего внука. Об этом в понедельник, 20 марта,
Трагедия произошла в январе 2022 года. В нетрезвом состоянии 63-летняя местная жительница выбросила из окна пятого этажа двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб.
Смерть ребенка наступила от переохлаждения.
Ссылаясь на потерю памяти, женщина не признала вину. Однако в результате психиатрической экспертизы ее признали вменяемой.
Пенсионерку приговорили к 16 годам тюрьмы общего режима.