В Нижегородской области пенсионерку осудили на 16 лет за убийство двухлетнего внука

В Нижегородской области пенсионерку осудили на 16 лет за убийство двухлетнего внука. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе следкома России.

Трагедия произошла в январе 2022 года. В нетрезвом состоянии 63-летняя местная жительница выбросила из окна пятого этажа двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб.

Смерть ребенка наступила от переохлаждения.

Ссылаясь на потерю памяти, женщина не признала вину. Однако в результате психиатрической экспертизы ее признали вменяемой.

Пенсионерку приговорили к 16 годам тюрьмы общего режима.