В Иркутской области пятилетний мальчик погиб при пожаре

В Иркутской области пятилетний мальчик погиб при пожаре. Об этом сообщило региональное управление Следкома .

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, в одном из домов по улице Профсоюзной в городе Усть-Илимск.

«Спастись удалось лишь его 8-летней сестре, которая получила ожоги», — отметили в ведомстве.

В следкоме подчеркнули, что по предварительной версии пожар мог начаться из-за детской шалости. При этом отмечается, что отец детей был на работе, а мать ушла к соседям и оставила их одних.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Выясняются обстоятельства трагедии.