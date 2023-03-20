Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 77.24 0.64 21/03
ЦБ EUR 82.37 0.91 21/03
Нал. USD 77.41 / 81.35 20/03 16:00
Нал. EUR 82.51 / 83.9 20/03 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
6 часов назад
509
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
6 392
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
47 333
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
14 037
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Иркутской области пятилетний мальчик погиб при пожаре

В Иркутской области пятилетний мальчик погиб при пожаре. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, в одном из домов по улице Профсоюзной в городе Усть-Илимск.

«Спастись удалось лишь его 8-летней сестре, которая получила ожоги», — отметили в ведомстве.

В следкоме подчеркнули, что по предварительной версии пожар мог начаться из-за детской шалости. При этом отмечается, что отец детей был на работе, а мать ушла к соседям и оставила их одних.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Выясняются обстоятельства трагедии.