В Госдуме поддержали введение смертной казни для педофилов и террористов

Депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал введение смертной казни для педофилов и террористов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

«Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, (их) действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу…», — подчеркнул парламентарий. Он заявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» будет настаивать на этом.

Политик отметил, что, согласно опросам, возвращение смертной казни поддержат около 70% россиян. Миронов также предположил, что необходимо, чтобы подобные приговоры исполняли только после того, как приговор суда первой инстанции будет подтвержден Верховным судом с коллегией присяжных.