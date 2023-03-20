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В ДТП в Кораблинском районе пострадала семилетняя девочка

В Кораблинском районе произошло ДТП. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария случилась в пятницу, 17 марта, около 11:40, на трассе «Рязань — Ряжск».

По данным старшего инспектора отдела ДПС ГИБДД МО МВД России «Кораблинский» Руслана Смирнова, 35-летний водитель ВАЗ-217030 Lada Priora ехал из Рязани в сторону Ряжска. На 79 километре трассы он выехал на «встречку» и врезался в автомобиль Scania, которым управлял 42-летний уроженец села Курбатово Кораблинского района, живущий в Новомичуринске.

Водитель ВАЗ, а также находившаяся в машине семилетняя пассажирка получили травмы. Их доставили в Кораблинскую МРБ, где им оказали медпомощь.

Алкотестер показал отсутствие опьянения у водителей. По факту аварии проводится проверка.