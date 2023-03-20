В центре Рязани появится газовая заправка

В центре Рязани появится газовая заправка. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Заправку намерены разметить на проезде Яблочкова между остановкой с аналогичным названием и железной дорогой.

Участок площадью 1261 кв м находится в зоне объектов железнодорожного транспорта. Возведение заправки — условный вид использования территории.

Вопрос обсудят на слушаниях в четверг, 6 апреля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:20.