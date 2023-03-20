В Башкирии на дороге нашли тело в полиэтилене со связанными ногами

В Башкирии на дороге нашли тело со связанными ногами, обернутое в полиэтилен. Об этом сообщает СК республики 20 марта.

Погибшим оказался 51-летний житель местного села. Тело нашли на дороге между деревнями Суккулово и Мамадялево. По словам очевидцев, его тащили, привязав, к машине «Рено Логан». Момент зафиксировала камера.

Подозреваемый сознался в преступлении. На его одежде нашли следы крови, а в машине — следы веревки, которой привязывали тело. По его словам, он не помнит, что произошло.

По данным следствия, мужчины выпивали весь день. В бане подозреваемый убил знакомого, а потом привязал тело к машине и волочил его, пока веревка не оторвалась.

Возбуждено уголовное дело.