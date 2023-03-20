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В Башкирии мужчину переехали пять машин

В Башкирии жителя Оренбургской области переехали пять машин. Об этом сообщил глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

По его информации, авария произошла около 21:00 в воскресенье, 19 марта, в Мелеузовской районе на 213 километре трассы «Уфа-Оренбург».

"Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулем «Ленд Ровер Спорт» допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей", — написал Севастьянов.

В результате аварии мужчина умер на месте. Начато разбирательство, по итогам которого специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.