В Башкирии мужчину переехали пять машин

В Башкирии жителя Оренбургской области переехали пять машин. Об этом сообщил глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале .

По его информации, авария произошла около 21:00 в воскресенье, 19 марта, в Мелеузовской районе на 213 километре трассы «Уфа-Оренбург».

"Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулем «Ленд Ровер Спорт» допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей", — написал Севастьянов.

В результате аварии мужчина умер на месте. Начато разбирательство, по итогам которого специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.