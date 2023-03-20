В Александро-Невском и Спасском районах назначили новых прокуроров

В Александро-Невском и Спасском районах назначили новых прокуроров. Об этом сообщил РЗН. инфо собственный источник.

Прокурором Александро-Невского района назначен Евгений Симакин. Ранее он занимал должность заместителя прокурора в Ермишинском районе.

Прокурором Спасского района стал Павел Иванцов, ранее там же занимавший пост второго заместителя. Эти два назначения завершили ротацию руководителей надзорного органа в районах области.