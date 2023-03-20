Умер рязанский тренер по шашкам Григорий Сорока

Умер рязанский тренер по шашкам Григорий Сорока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Тренер судил муниципальные турниры, принимал участие в соревнованиях различного уровня: от регионального до международного. За спортивные достижения Григорий Сорока был удостоен различных наград, среди которых — сертификат «Лучший тренер России по русским шашкам».

Тренера не стало в воскресенье, 19 марта. Соболезнования выразили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.