Рязанский соцфонд назвал единую дату ежемесячной выплаты на ребенка до полутора лет

С марта 2023 года работающие родители будут получать пособие по уходу за ребенком 8 числа каждого месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается. Если 8 число — праздничный или выходной день, пособие выплатят в предшествующий рабочий день.

В Рязани стала известна единая дата выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщило отделение Социального фонда России по Рязанской области.

С марта 2023 года работающие родители будут получать пособие по уходу за ребенком 8 числа каждого месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается. Если 8 число — праздничный или выходной день, пособие выплатят в предшествующий рабочий день.

В ведомстве уточняют, что если реквизитом для выплаты пособия указан номер карты «МИР», то деньги зачислятся на карту в день их перечисления отделением. Если же пособие выплачивается по номеру расчетного счета, банк зачислит средства не ранее следующего рабочего дня после их перечисления. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком устанавливается со дня предоставления отпуска по уходу до исполнения ребенку полутора лет.

Право на пособие имеют лица, подлежащие обязательному социальному страхованию. Получать пособие могут матери, отцы, другие родственники либо опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и фактически ухаживают за ним.

Право на пособие сохраняется, если родитель находится в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком. Размер пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного, но не может быть меньше минимального размера этого пособия.