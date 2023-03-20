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Рязанские полицейские провели рейды по поиску нелегальных мигрантов

Рязанские полицейские провели рейды по поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Рейды проходили в понедельник, 20 марта.

Специалисты проверяли транспортные средства, а также водителей и пассажиров — иностранцев. Полицейские уточняли законность нахождения граждан на территории России и осуществления ими трудовой деятельности, в частности связанной с вождением машин.

Специалисты выявили девять правонарушений миграционной направленности. Среди них три нарушения режима пребывания, четыре нарушения правил миграционного учета, два уклонения от административного наказания за правонарушения миграционной направленности.

По линии автодорожного надзора полицейские выявили пять нарушений. Три машины, которыми управляли иностранные граждане, направили на штрафстоянку.

Рейды продолжаются.