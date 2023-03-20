Рязанская полиция ищет свидетелей февральского ДТП с автопоездом

Рязанская полиция ищет свидетелей февральского ДТП с автопоездом. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в пятницу, 17 февраля, примерно в 11:45, на регулируемом перекрестке трассы М-5 «Урал» и деревни Храпово.

По предварительной информации, между собой столкнулись автомобиль Mazda 3 и автопоезд в составе седельного тягача.

Тех, кто что-то знает о случившемся ДТП, просят сообщать по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28, кабинет № 214, или по телефону: +7-4912-29-95-29.