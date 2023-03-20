Рязанская дзюдоистка заняла третье место на первенстве России

Рязанская дзюдоистка Марина Воробьёва — спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница СШОР «Комета», мастер спорта России. Ее тренер — Сергей Бодько. Вместе с ней в категории до 48 кг за награду боролись 42 участницы.

Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева заняла третье место на первенстве России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта .

Марина Воробьёва — спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница СШОР «Комета», мастер спорта России. Ее тренер — Сергей Бодько. Вместе с ней в категории до 48 кг за награду боролись 42 участницы.

Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило в Екатеринбурге с 17 по 19 марта. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 59 регионов России. Рязанскую область представили восемь дзюдоистов.