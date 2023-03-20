Рязанец стал бронзовым призером Кубка России по борьбе на поясах
Соревнования проходили в Елабуге в Республике Татарстан с 15 по 18 марта.
Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник СШОР «Олимпиец» Курбан Нажмудинов стал бронзовым призером Кубка России по борьбе на поясах. Тренируется спортсмен под руководством Александра Шувалова.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования проходили в Елабуге в Республике Татарстан с 15 по 18 марта. За победу боролись 280 спортсменов из 25 регионов страны. Соревнования проводились среди женщин и мужчин в классическом и вольном стилях.