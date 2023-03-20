Рязанцы заняли третье общекомандное место на первенстве России по универсальному бою «лайт»

Команда Рязанской области под руководством тренеров Романа Брагина и Сергея Мельника заняла третье общекомандное место в возрастной группе 14-15 лет. Воспитанники МАУ ДО «ДЮСШ «Витязь» завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали.

Рязанцы заняли третье общекомандное место на первенстве России по универсальному бою «лайт». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта .

Команда Рязанской области под руководством тренеров Романа Брагина и Сергея Мельника заняла третье общекомандное место в возрастной группе 14-15 лет. Воспитанники МАУ ДО «ДЮСШ «Витязь» завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали.

В возрастной группе 14-15 лет победили Тихон Ветлужских (в/к 55 кг), Александр Калинкин (в/к +70 кг), Денис Викулин (в/к 50 кг). Дмитрий Скоробогатов занял второе место в весовой категории 70 кг. В возрастной группе12-13 лет Глеб Судаков занял 2 место в весовой категории 50 кг.

Первенство России по универсальному бою «лайт» среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет прошло в Домодедове с 15 по 16 марта. В соревновании приняли участие более 500 спортсменов из 39 российских регионов.