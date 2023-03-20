Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 апреля

Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 апреля. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева, пишет агентство «Прайм» .

Казанцева отметила, что с 1 апреля будут производить перерасчет оплаты общедомовых нужд. Так, показатель начнут вычислять по фактическому потреблению. Специалист подчеркнула, что среди общедомовых нужд — траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме.

Суммы будут корректировать, чтобы приблизить к фактическому потреблению. Так, Казанцева допустила, что при отсутствии задолженностей и переводе средств за ЖКУ по повышенным нормативам россияне будут платить меньше. При отсутствии счетчика необходимо опираться на показатели без конкретной границы.

«Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры, или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение — совсем устаревшее жилье, где нормативы будут другими», — заключила Казанцева.