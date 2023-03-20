Пригожин написал открытое письмо Шойгу

Текст обращения обнародовала пресс-служба Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо министру обороны России Сергею Шойгу. Текст обращения обнародовала пресс-служба Пригожина.

В письме говорится, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% территории Артемовска (Бахмута). В ближайшее время украинская армия планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые удары с целью отрезать подразделения ЧВК от основных сил России.

Евгений Пригожин попросил принять все меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнер».

В последнем предложении письма говорится, что Пригожин отправит предложение по противодействию противнику, а также замысел неприятеля в закрытом приложении.