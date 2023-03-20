Представитель ВСУ заявил, что Авдеевка может стать для Киева вторым Артемовском

Представитель ВСУ заявил, что Авдеевка может стать для Киева вторым Артемовском. Об этом в понедельник, 20 марта, пишет Life.

Глава пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский рассказал, что войска Украины могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, что и в Артемовске.

«Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Артемовском, это так и есть», — приводит слова Дмитрашковского издание «Страна.ua».