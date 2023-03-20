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Председателю рязанского автокооператива вынесли представление за нарушение федерального законодательства

Председателю рязанского автокооператива вынесли представление за нарушение федерального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 20 марта.

В прокуратуру поступила жалоба на председателя автокооператива «Щит». В ней говорилось о нарушении им федерального законодательства.

В ходе проверки установлено, что общее собрание членов организации проводится без надлежащего уведомления членов кооператива. Собранию на утверждение не предоставляется приходно-расходная смета. Годовой отчет о финансовой деятельности автокооператива ревизионной комиссии не проверяется. Зарплата председателя повышается без решения общего собрания и надлежаще оформленных документов.

Самовольное принятие решений председателем автокооператива влечет за собой нарушение законных прав и интересов членов организации. Поэтому ему внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.