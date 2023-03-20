Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 77.24 0.64 21/03
ЦБ EUR 82.37 0.91 21/03
Нал. USD 77.05 / 78.65 20/03 18:01
Нал. EUR 77.05 / 78.65 20/03 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
Вчера 11:46
785
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
6 574
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
47 739
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
14 224
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Над Балтийским морем обнаружили два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США

Над Балтийским морем обнаружили два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило РИА Новости.

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что 20 марта над Балтийским морем были обнаружены две воздушные цели, выполнявшие полет в направлении российской границы. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. В воздух подняли истребитель Су-35. После удаления иностранных военных самолетов от границы, он вернулся на аэродром базирования.

Нарушения границы РФ не допущено.