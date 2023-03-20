Над Балтийским морем обнаружили два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США

Над Балтийским морем обнаружили два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило РИА Новости.

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что 20 марта над Балтийским морем были обнаружены две воздушные цели, выполнявшие полет в направлении российской границы. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. В воздух подняли истребитель Су-35. После удаления иностранных военных самолетов от границы, он вернулся на аэродром базирования.

Нарушения границы РФ не допущено.