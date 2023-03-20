Начальник полиции Иркутска покончил с собой

Начальник полиции Иркутска Герман Братчиков покончил с собой в своем кабинете. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Утром в воскресенье, 19 марта, Братчиков присутствовал на селекторном совещании, которое проводил замначальника полиции ГУ МВД региона. После мероприятия полицейский сидел в своем кабинете и не выходил из него почти шесть часов. Мужчина не отвечал на звонки, и после этого правоохранители вскрыли кабинет Братчикова. Там они обнаружили его труп.

Причины случившегося неизвестны. В 2019 году у полицейского во время психологического тестирования не нашли факторов риска. Отмечается, что за пару недель до трагедии Братчиков подал заявление о разводе со второй женой. Официально брак должны были расторгнуть 27 марта.