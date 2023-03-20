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МХК «Рязань-ВДВ» вышел в четвертьфинал плей-офф НМХЛ

Молодежная команда «Рязань-ВДВ» вышла в четвертьфинал плей-офф НМХЛ. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В четвертом матче серии 1/8 финала, состоявшемся 18 марта, рязанская команда разгромила «Видное» со счетом 8:1. Дублем отметился Иван Баранов (всего он за матч набрал три очка). В первых матчах плей-офф он отметился четырьмя голами. Третий матч серии, прошедший 17 марта, завершился со счетом 9:4 в пользу «десантников».

Счет в серии — 3:1 в пользу «Рязань-ВДВ».

Соперником рязанской команды в ¼ финала станет московская команда «Юнисон». Первые матчи серии пройдут в Москве 24 и 25 марта. Третий и, при необходимости, четвертый и пятый — в Рязани 28, 29 и 31 марта.