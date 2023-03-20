Кремль: позиция США препятствует наступлению мира на Украине

Заявления США о невозможности перемирия на Украине подтверждают их позицию в пользу провоцирования конфликта. Об этом 20 марта сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

По его словам, США действительно придерживаются позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины разными видами оружия.

Кроме того, Песков заявил, что Вашингтон препятствует снижению интенсивности боевых действий.