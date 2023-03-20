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Калужанина задержали за убийство бывшей жены

Калужанина подозревают в убийстве бывшей жены. Об этом сообщил портал «Калуга-Поиск».

Трагедия произошла в субботу, 18 марта. По данным следователей, 59-летний мужчина находился с бывшей женой в квартире на улице Тарутинской. Бывшие супруги поссорились. Во время конфликта подозреваемый нанес 55-летней женщине удары ножом. Она погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание со ссылкой на соседей, бывшие возлюбленные часто ругались и дрались. Отмечается, что мужчину ранее судили за убийство. Он арестован. По делу назначены экспертизы.