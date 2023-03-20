Генерал Гурулев призвал перейти к массированному ракетно-авиационному удару по Украине

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал перейти к массированному ракетно-авиационному удару по Украине. Об этом он написал у себя в Telegram 20 марта.

По его словам, удары по энергосистеме, нефтехранилищам, складам боеприпасов должны наноситься в основном авиацией.

«Когда мы перейдём к классическому массированному ракетно-авиационному удару, результат будет вообще иной», — написал депутат.

Он предложил не обстреливать целиком территорию Украины, а концентрироваться на районах, чтобы отрезать логистику. По словам Гурулев, у российского ОПК есть мощности для обеспечивания войск всем необходимым.

«Когда это будет полностью достигнуто, тогда можно будет говорить о создании группировки, способной победить всех, кто сегодня пытается вякать в том числе на нашего президента», — заявил генерал.