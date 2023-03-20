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Ермишинца осудили за угрозу убить мать вилами
Он также украл у знакомой 10 тысяч рублей.

Ермишинца осудили за угрозу убить мать вилами и кражу десяти тысяч рублей у знакомой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 26-летний житель ермишинского села Савватьма, в августе 2021 года пьяным стал оскорблять мать. Та не отреагировала. Тогда мужчина подошел к ней с вилами, направил их ей в грудь со словами, что убьет. Женщина забежала в дом и вызвала полицию.

Силовики выяснили, что за полгода до инцидента, молодой человек пришел в гости к своей знакомой якобы попить чай. Дождавшись удобного момента, он вытащил из кошелька женщины десять тысяч рублей.

В итоге суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.