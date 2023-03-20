Чиновникам из администрации президента порекомендовали заменить iPhone на другие смартфоны

Чиновникам из администрации президента порекомендовали до 1 апреля заменить iPhone на другие смартфоны. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Потребность замены телефонов на другие связана с соображениями безопасности — отмечается, что iPhone являются более уязвимыми к атакам хакеров. По данным издания, информацию сообщили служащим внутриполитического блока АП еще в начале марта. При этом один из источников допустил, что руководство предоставит сотрудникам устройства других марок.

Сообщается, что подобная просьба поступит и в региональные отделения. Собеседник издания отметил, что сотрудникам порекомендовали купить смартфоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской системой «Аврора».