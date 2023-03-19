Жителю Брянской области грозит срок за придуманных им вооруженных «диверсантов»

23-летний Александр Б. рассказал, что его микроавтобус остановили четверо вооруженных мужчин на пикапе с украинскими номерами.

Жителю Брянской области грозит до восьми лет колонии за то, что он выдумал «диверсантов» и сообщил о них силовикам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

23-летний Александр Б. рассказал брянским силовикам, что в четверг, 16 марта, его микроавтобус остановили четверо вооруженных мужчин на пикапе с украинскими номерами. Они якобы заставили отвезти их в соседний поселок, где и скрылись.

Позже выяснилось, что заявитель придумал историю с «диверсантами». Предварительно, он поссорился на дороге с другим водителем и решил таким образом того проучить.

На Александра возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».