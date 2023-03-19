Житель Подмосковья заплатил почти полмиллиона за проститутку, которая не приехала к нему

Житель Подмосковья заплатил почти полмиллиона за проститутку, которая не приехала к нему. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 46-летний мужчина поехал в командировку в Нижний Новгород. Там он вызвал проститутку себе в отель, однако та даже не зашла к нему, объяснив, что на входе якобы дежурила полиция.

Через несколько дней ему сообщили, что он бронировал девушку по вызову на три дня и ему необходимо заплатить 55 тысяч. Тот выполнил все условия, однако мошенники ему перезвонили и попросили повторить платеж. Таким образом они выманили около 500 тысяч.

После этого мужчина обратился в полицию.