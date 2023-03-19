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Варшава назвала условие начала прямого военного конфликта с Россией

Варшава назвала условие начала прямого военного конфликта с Россией. Его озвучил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, пишет 19 марта МК.

Дипломат считает, что конфликт на Украине — это сражение за ценности и культуру Запада, поэтому их требуется отстаивать. Росцишевский заявил, что если Украине не сможет отстоять независимость, то Польше потребуется вмешаться в военные действия.

Ранее генерал Гурулев заявлял, что Польша готовит армию против России.