Варшава назвала условие начала прямого военного конфликта с Россией

Варшава назвала условие начала прямого военного конфликта с Россией. Его озвучил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, пишет 19 марта МК.

Дипломат считает, что конфликт на Украине — это сражение за ценности и культуру Запада, поэтому их требуется отстаивать. Росцишевский заявил, что если Украине не сможет отстоять независимость, то Польше потребуется вмешаться в военные действия.

Ранее генерал Гурулев заявлял, что Польша готовит армию против России.