В Рязанской области отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией

Губернатор отметил, что сегодня вся Россия, в том числе Крым, держат курс на развитие, на обеспечение суверенитета российского государства.

В Рязанской области отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в субботу, 18 марта, в ЦПКиО прошёл митинг-концерт «Крымская весна».

Вместе с рязанцами в нём участвовали губернатор области Павел Малков, член Общественной палаты России Ольга Воронова, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, муниципальных образований области, представители региональных и муниципальных органов власти.

Павел Малков подчеркнул, что ровно 9 лет назад, 18 марта, произошло историческое событие, ключевое для нашей страны — Крым вошёл в состав России, а по сути вернулся домой.

«Жители Крыма выразили своё решение на референдуме. Сделали свой выбор и установили историческую справедливость. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всём точно так же, как мы сейчас помогаем новым регионам — Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что сегодня вся Россия, в том числе Крым, держат курс на развитие, на обеспечение суверенитета российского государства.

На мероприятии прозвучали песни и стихотворные произведения о сплоченности и героизме российского народа, сохранении исторической целостности российских территорий и сохранении мира.