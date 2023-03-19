В Рязани показали марионеточный спектакль «Цирк на нитях»

В субботу, 18 марта, в Рязанском театре кукол состоялись гастроли уникального спектакля «Цирк на нитях». Это постановка, в которой цирковые номера показывают марионетки. Спектакль авторский — всех кукол и их трюки придумал главный художник московского театра кукол имени Образцова Виктор Антонов.

В субботу, 18 марта, в Рязанском театре кукол состоялись гастроли уникального спектакля «Цирк на нитях». Это постановка, в которой цирковые номера показывают марионетки. Спектакль авторский — всех кукол и их трюки придумал главный художник московского театра кукол имени Образцова Виктор Антонов. В рязанском театре показы назвали премьерными, потому что спектакль впервые сопровождался трансляцией на большом экране.

С первых минут выступления зрители погрузились в атмосферу настоящего циркового представления — импровизированная арена, узнаваемые цирковые мелодии и, конечно же, артисты. На арене театра кукол выступили: клоун с поющей птичкой, силач, воздушная гимнастка, трио обезьян, фокусник, глотатель шпаг, верблюд-факир и другие.

Благодаря мастерству автора марионетки двигались как настоящие люди, и временами забывалось, что у каждой из них есть кукловод. В спектакле нет определенного сюжета — все действо составляют отдельные цирковые номера. Виктор Антонов пояснил, что «цирк на нитях» строится по принципу шапито: сегодня на арене выступают одни артисты, а завтра могут быть уже другие. Сюжет разрушил бы представление, поэтому номера можно играть в любой последовательности.

После представления мастер пригласил всех зрителей познакомиться с куклами поближе — он повернул ширму, за которой находились марионетки, и всех желающие могли рассмотреть их механизмы и задать вопросы.

Создатель «цирка» Виктор Антонов не просто так приехал с гастролями в Рязань. В 1989 году на сцене театра кукол под руководством Валерия Шацкого он поставил дипломную работу «Ковбойская история». А в 2019 году Антонов стал художником-постановщиком кукольной притчи «Пегий пес, бегущий краем моря». Эта работа принесла театру первую «Золотую маску» — высшую театральную награду страны.

Фото Рязанского театра кукол