В Москве на соревнованиях по рестболу произошла массовая драка с участием 50 человек

Причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры.

В Москве на соревнованиях по рестболу произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС .

На соревнованиях в «ВТБ-Арене» подрались около 50 человек. По информации агентства, причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры.

Массовая драка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Справка

Рестбол (wrestball) — смесь баскетбола и борьбы.