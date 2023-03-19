В Калужской области пятеро подростков провалились под лед

В Калужской области пятеро подростков провалились под лед на реке Протве. Как сообщает правительство Калужской области, в субботу, 18 марта, два подростка утонули, троих удалось спасти.

Спасенных детей доставили в больницу, они находятся в состоянии шока.

«Ребят согрели и проводят все необходимые процедуры. С ними уже рядом родители», — написала пресс-служба правительства Калуги.

В правительстве принесли соболезнования родным и близким погибших и попросили всех жителей региона не выходить на тонкий лед