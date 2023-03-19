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Суд в Иркутске вынес приговор рецидивисту, регулярно издевающимся над падчерицей
Ребенок попросил помощи у продавца в соседнем магазине.

Суд в Иркутске вынес приговор мужчине, регулярно издевающимся над четырехлетней падчерицей. Как пишет «Российская газета», летом 2022 года житель Иркутска регулярно бил падчерицу руками и ногами за якобы плохое поведение. Также он заставлял девочку становиться коленями на горох.

Ребенок попросил помощи у продавца в соседнем магазине. Та сняла разговор с ребенком на видео, а потом выложила ролик в соцсети.

Случившимся заинтересовались следователи.

Мужчина, ранее неоднократно судимый, вину не признал. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

Мать девочки ограничили в правах. Ребенка отправили в социальное учреждение.